В Бурятии получают выплаты дружинники с границы

Дружинникам и членам казачьих обществ приграничных районов полагается 50 рублей за час



Граждане, которые принимают добровольное участие в охране общественного порядка в составе народных дружин на приграничной территории Закаменского, Джидинского, Тункинского, Окинского и Кяхтинского районов, в том числе членам казачьих обществ, предоставляется социальная поддержка



Выплата осуществляется из расчёта 50 рублей за час деятельности, но не менее 4 часов в сутки.



В 2018 году социальную поддержку получили 91 человек на сумму 270 тысяч рублей.



С начала 2019 года социальную поддержку получили 120 человек на сумму 304,75 тысячи рублей, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

