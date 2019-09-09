Дружинникам и членам казачьих обществ приграничных районов полагается 50 рублей за час
Граждане, которые принимают добровольное участие в охране общественного порядка в составе народных дружин на приграничной территории Закаменского, Джидинского, Тункинского, Окинского и Кяхтинского районов, в том числе членам казачьих обществ, предоставляется социальная поддержка
Выплата осуществляется из расчёта 50 рублей за час деятельности, но не менее 4 часов в сутки.
В 2018 году социальную поддержку получили 91 человек на сумму 270 тысяч рублей.
С начала 2019 года социальную поддержку получили 120 человек на сумму 304,75 тысячи рублей, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии получают выплаты дружинники с границы
Общество, Фото:
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