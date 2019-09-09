Команда Бурятии стала второй на «Дальневосточных играх»

Общество, Фото: ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений»

Команды со всего Дальнего Востока соревновались в девяти видах спорта



Команда Бурятии заняла второе место на межрегиональном фестивале «Дальневосточные игры». Мероприятие прошло в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума во Владивосток с 3 по 7 сентября. В играх участвовали регионы Дальневосточного федерального округа.



Одним из представителей команды Бурятии был заместитель директора ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» Владимир Мункуев.



- 4 сентября, после торжественной церемонии открытия, стартовали первые состязания. Вся соревновательная программа была представлена 9 видами спорта: баскетбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, мини-футбол, многоборье ГТО, настольный теннис, перетягивание каната, шашки и шахматы. Я очень рад, что мы сумели достойно представить нашу республику и занять почётное второе место, - поделился Владимир Мункуев.

