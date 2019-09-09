Конники из Бурятии завоевали медали на соревнованиях в Иркутской области

Общество, Фото: Министерство спорта Бурятии

Александра Пермякова и Егор Бекало завоевали две медали по конному спорту



Спортсмены из Бурятии завоевали медали Чемпионата и Первенства Иркутской области по выездке и конкуру.



- Егор Бекало обошёл всех соперников и завоевал золотую медаль, выполнив 3 взрослый разряд. Александра Пермякова завоевала серебряную медаль соревнований, - сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.



Спортсмены занимаются в КСК «Роксис» у тренера Ярославцевой Ирины Владимировны.

