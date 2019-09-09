Несколько улиц в Улан-Удэ остались без холодной воды

Авария произошла в микрорайоне Батарейка



Накануне, 8 сентября, в 22:00 из-за выхода воды из колодца в районе улицы Оцимика дома 39 в Улан-Удэ, водовода АО «Желдорреммаш» ЛВРЗ, было отключено холодное водоснабжение потребителям 12 домов частного сектора.



Под отключение попали дома с улиц Оцимика, Пятницкого, Новокузнецкая, Асеева, Серова, Береговая и 8-х малоэтажных 8-квартирных жилых дома, улиц Оцимика, 28,19,12ж; Пятницкого,2/2, 2/6, 2/7, 4/3; Серова, 1а, а также корпус №3 детского сада №58 «Золушка» с улицы Жанаева 34.



Восстановительные работы продолжатся 9 сентября, сообщается в оперативной сводке по городу.





