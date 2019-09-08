В воинских частях Бурятии провели День открытых дверей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в республике, с учащимися школ и юнармейцами состоялся «День открытых дверей». Мероприятие приурочено к началу учебного года учащихся общеобразовательных заведений.



На парковых площадках ребята смогли ознакомиться с образцами современной боевой и специальной техники стоящих на вооружении соединений.



Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов, их основные функции и обязанности при выполнении учебно-боевых задач.



После чего учащиеся ознакомились с жилищно-бытовыми условиями военнослужащих, а в музее и комнатах боевой славы соединений им продемонстрировали образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и современные образцы оружия, стоящих на вооружении в ВС РФ.



Помимо этого, в клубах воинской части с ребятами провели уроки мужества, основной темой которых стали подвиги солдат и офицеров прославленных соединений во времена Великой Отечественной войны.



Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей рассказали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы минобороны России.



Всего в мероприятии приняло участие около 500 человек, сообщает пресс-служба ВВО.

