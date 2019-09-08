Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в республике, с учащимися школ и юнармейцами состоялся «День открытых дверей». Мероприятие приурочено к началу учебного года учащихся общеобразовательных заведений.
На парковых площадках ребята смогли ознакомиться с образцами современной боевой и специальной техники стоящих на вооружении соединений.
Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов, их основные функции и обязанности при выполнении учебно-боевых задач.
После чего учащиеся ознакомились с жилищно-бытовыми условиями военнослужащих, а в музее и комнатах боевой славы соединений им продемонстрировали образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и современные образцы оружия, стоящих на вооружении в ВС РФ.
Помимо этого, в клубах воинской части с ребятами провели уроки мужества, основной темой которых стали подвиги солдат и офицеров прославленных соединений во времена Великой Отечественной войны.
Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей рассказали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы минобороны России.
Всего в мероприятии приняло участие около 500 человек, сообщает пресс-служба ВВО.
В воинских частях Бурятии провели День открытых дверей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов
Самый высокий дом Улан-Удэ, дольщики которого устраивали акции протеста, сдали в эксплуатацию
Хуже всего идут на участки жители Советского района
«Я верю нашим людям, люди у нас умные, понимают, что к чему», заявил глава Бурятии
Больница обеспечена современной медицинской техникой общей стоимостью 45,3 миллиона рублей
Перед жителями выступают вокалисты и творческие коллективы
«Скоро к вам приеду, и мы все вместе дружно споём», пообещала девочка
Автобусы оформлены плакатами «Выборы», в каждом автобусе находятся ответственные лица от районов
Под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Северо-Байкальском районе
В столице Бурятии работают 158 избирательных участков
На капитальный ремонт здания было выделено 18,8 миллионов из республиканского бюджета
8 сентября Улан-Удэ выбирает мэра и депутатов горсовета, в районах проходят выборы местных депутатов. «Байкал-Daily» ведёт онлайн-трансляцию
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с закрытия Дня города
Синоптики прогнозируют дожди
Общество, 07.09.2019
«Верхнеудинская ярмарка» собрала улан-удэнцев на площади Революции