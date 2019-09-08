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В Улан-Удэ к 18 часам проголосовало 30% избирателей

В Улан-Удэ к 18 часам проголосовало 30% избирателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Хуже всего идут на участки жители Советского района

По состоянию на 18 часов, явка избирателей в Улан-Удэ, где проходят выборы мэра и депутатов городского совета, составила 30,23%.

В Октябрьском районе явка – 30,81% (40 638 проголосовавших), в Железнодорожном – 30,55% (29 614 человек), в Советском – 28,35% (16 251 человек). Избирательные участки закроются в 20 часов вечера.

Явка на 15 часов в Улан-Удэ составляла 23%.

Всего правом избирательного голоса в столице Бурятии обладают 293 тысячи человек. «Байкал-Daily» ведёт прямую трансляцию выборного дня.

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