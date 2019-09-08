Алексей Цыденов посещает избирательные участки в Улан-Удэ















- Напомню, я был инициатором возвращения прямых выборов мэра в городе Улан-Удэ, я вносил закон, Народный Хурал принял его, поддержал. Сейчас у нас прямые выборы, вот, езжу, смотрю, как всё реализуется, - сообщил он журналистам.



Алексея Цыденова спросили, не разочаровался ли он в этой идее – возвращении прямых выборов в Улан-Удэ. Руководитель региона ответил отрицательно.



- Нет, я верю нашим людям, их не надо недооценивать, люди у нас умные, понимают, что к чему, - пояснил он.

Также глава республики добавил, что сегодня – очень важный день для города, поскольку жители столицы Бурятии выбирают будущее на ближайшие годы.



- Вот, сейчас у нас в стране реализуются нацпроекты, отдельное поручение есть по Республике Бурятия – нам дали большие ресурсы, и мы можем либо их реализовать, либо не реализовать и всё. То есть могут сказать, мы вам дали, вы не смогли, какие вопросы. Поэтому очень важно, чтобы была команда, команда профессиональная, сплочённая, многие же вещи делаются оперативно на доверии. То есть если мы будем все вопросы в рамках недоверия или противостояния решать, в чётко прописанном регламенте, чётко прописанной процедуре, то мы ничего не сделаем. Если идти жёстко по прописанному регламенту, то те детские сады, которые мы сдаём сейчас, мы бы в этом году закончили проектирование, в следующем году бы подали заявку на финансирование, и в 2021 году только бы начали строить, - добавил Алексей Самбуевич.



По его словам, когда есть сплочённость на каждом этапе работы, то всё делается гораздо быстрее.



- Это просто один пример, их на самом деле много можно привести. Сейчас мы выбираем, каким будет город завтра, послезавтра, - сказал Алексей Цыденов.



Вторая школа – это третий участок, который посетил к этому моменту руководитель региона.



«Нарушений никаких не видел, всё хорошо: и люди позитивные, и работа выстроена правильно», заключил он.







Сегодня глава Бурятии посещает избирательные участки в столице Бурятии. Недавно он прибыл в участок во вторую школу в центре города. Здесь он побеседовал с жителями, поздравил и вручил подарок – обложку для паспорта, молодому человеку, который впервые проголосовал.