В Улан-Удэ в день выборов перед горожанами выступают артисты

Перед жителями выступают вокалисты и творческие коллективы
Сегодня, 8 сентября, в день выборов мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета, на открытых площадках проходят концерты известных исполнителей и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, сообщает управление по информационной политике города.
Ранее днём проходила программа на площадке лицея № 27 по улице Туполева, 14 а. Для жителей города выступала Ирина Шагдурова и театр современного танца «Угол зрения».
И в 13:00 началась концертная программа на площадке гимназии № 33. Для избирателей выступает театр народной музыки и танца «Забава».
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