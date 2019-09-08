В Улан-Удэ в день выборов перед горожанами выступают артисты



Сегодня, 8 сентября, в день выборов мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета, на открытых площадках проходят концерты известных исполнителей и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, сообщает управление по информационной политике города.



Ранее днём проходила программа на площадке лицея № 27 по улице Туполева, 14 а. Для жителей города выступала Ирина Шагдурова и театр современного танца «Угол зрения».



И в 13:00 началась концертная программа на площадке гимназии № 33. Для избирателей выступает театр народной музыки и танца «Забава».

