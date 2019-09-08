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В Улан-Удэ в день выборов перед горожанами выступают артисты

В Улан-Удэ в день выборов перед горожанами выступают артисты
Общество, 
Перед жителями выступают вокалисты и творческие коллективы 

Сегодня, 8 сентября, в день выборов мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета, на открытых площадках проходят концерты известных исполнителей и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры, сообщает управление по информационной политике города. 

Ранее днём проходила программа на площадке лицея № 27 по улице Туполева, 14 а. Для жителей города выступала Ирина Шагдурова и театр современного танца «Угол зрения».

И в 13:00 началась концертная программа на площадке гимназии № 33. Для избирателей выступает театр народной музыки и танца «Забава».
выборы мэр
 
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