Исполнительница хита «Улан-Удэ» Варя Яцевич поздравила горожан с праздником









Пользователи благодарят юную певицу и делают репосты записи.



Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2018 года спевшая про Улан-Удэ шестилетняя девочка



Затем летом Варвара с композицией о столице Бурятии



Как



Позже смышленую девочку с её отцом

Пользователи благодарят юную певицу и делают репосты записи.Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2018 года спевшая про Улан-Удэ шестилетняя девочка покорила звёзд российского шоу-бизнеса Макса Фадеева и Ваенгу. Ролик с песней про Улан-Удэ и Байкал стал настоящим хитом в интернете.Затем летом Варвара с композицией о столице Бурятии выступила на федеральном телеканале «Россия 1» в эфире передачи «Привет, Андрей».Как пояснила тогда оперная певица Ольга Жигмитова, именно её Варвара называет «Олей-буряткой». Оперная дива республики и музыкант Михаил Яцевич дружат уже много лет – ещё со времён учёбы в Санкт-Петербургской консерватории. Идея песни родилась в один из вечеров, когда Ольга Жигмитова приехала в северную столицу.Позже смышленую девочку с её отцом пригласили выступить на празднования Дня города Улан-Удэ.

Варвара Яцевич, исполнительница песни про Улан-Удэ, ставшей в прошлом году хитом в Сети, поздравила жителей столицы Бурятии с праздником – Днём города. Ролик с поздравлениями девочки выложила на своей странице в «Фейсбуке» заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.- Дорогие мои друзья, жители солнечной Бурятии и города Улан-Удэ. Я поздравляю вас с вашим праздником, хочу пожелать вам добра, счастья, здоровья. Я вас всех очень люблю. Скоро к вам приеду, и мы все вместе дружно споём, - говорит Варя на видео.