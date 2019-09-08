Жители посёлков Улан-Удэ могут бесплатно доехать до избирательных участков

Автобусы оформлены плакатами «Выборы», в каждом автобусе находятся ответственные лица от районов



Для обеспечения доступности избирательных участков для жителей отдалённых микрорайонов оказываются услуги по предоставлению пассажирских транспортных средств в избирательные участки города.



Количество транспортных средств определяется на основании заявок районных администраций. В этом году на обслуживание избирательных участков задействованы 48 единиц пассажирского транспорта.



- Определение перевозчиков осуществляется в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Торги проводятся администрациями районов и управлением муниципальных закупок. Техническое задание на оказание услуг по транспортному обслуживанию избирательных участков включает в себя требования исправности автобусов, безопасности их эксплуатации; оборудования средствами мониторинга, позволяющими получать информацию о маршруте, времени начала и окончания движения, времени простоя и пробеге автомобиля; наличия возможности обеспечения круглосуточного диспетчерского обслуживания; наличия постоянно работающих средств связи у водителей, - сообщают в пресс-службе администрации города.



Исполнитель обязан предоставить водителей, имеющих соответствующую категорию на управление автобусом, иметь возможность замены машины на аналогичную в случае поломки в течение 30 минут, выполнить предрейсовую проверку транспортных средств и водителей. Исполнитель несет полную имущественную и иную предусмотренную законодательством ответственность за жизнь, здоровье пассажиров и за причинённый вред третьим лицам, в период оказания услуг.



28 августа отделением дорожного и технического надзора городского отдела ГИБДД проведена проверка автомобилей и водителей, которые обслуживают избирательные участки. Согласованные списки направлены в районные администрации для закрепления автобусов за участковыми избирательными комиссиями.



Данная процедура согласования списков с ГИБДД отработана в течение последних шести лет. Автобусы оформлены плакатами «Выборы», в каждом автобусе находятся ответственные лица от районов. Население оповещено о режиме работы автобусов.



Городской общественный транспорт в день проведения выборов будет работать в усиленном режиме. Телефон горячей линии по работе общественного транспорта (45-45-53) будет принимать обращения с 8:00 до 20:00, как и в рабочие дни.

