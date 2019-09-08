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Лесной пожар в нацпарке Бурятии ликвидирован

Лесной пожар в нацпарке Бурятии ликвидирован
Общество,  Фото:pixabay.com
Под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Северо-Байкальском районе

По состоянию на утро 8 сентября, лесной пожар на площади около 15 га в Забайкальском национальном парке ликвидирован.

За сутки на тушении задействовано 45 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Кроме этого, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 2 термоточки в Северо-Байкальском районе в зоне контроля на общей площади около 665 га. Пожары возникли из-за сухих гроз, они находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. 
лесные пожары
 
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