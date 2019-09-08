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В посёлке Улан-Удэ открылся филиал городской больницы № 4

В посёлке Улан-Удэ открылся филиал городской больницы № 4
Общество, 
На капитальный ремонт здания было выделено 18,8 миллионов из республиканского бюджета

Накануне, 7 сентября, в Улан-Удэ состоялось открытие филиала Городской больницы №4, который будет обслуживать 11 тысяч детей и взрослых микрорайона Загорск. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей посёлка с этим событием.

- Очень радостно, что у нас появляются такие возможности. Мы теперь можем создавать другие условия, можем помогать тем, кто в этом нуждается. Важно, чтобы мы могли и дальше это делать. И пусть наши дети будут здоровыми, не болеют, будут счастливыми. А мы будем помогать тем, чем сможем. Службе помощи и волонтёрам, которые с ребятами работают - вам низкий поклон. Это тяжёлый труд, это тяжёлая ноша на душе, потому что без души такой работой невозможно заниматься. Спасибо вам! – заявил Алексей Цыденов.



В филиале больницы Городской больницы № 4 на улице Комарова будут расположены различные подразделения.

Это врачебная амбулатория, где будут вести приём два участковых педиатра и три участковых терапевта, развернут процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, в котором есть все необходимые диагностические кабинеты: эндоскопический, нейрофизиологический, рентген, УЗИ, компьютерная томография.



Кроме того, в здании будут находиться уникальные подразделения больницы. Во-первых, служба ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 5 лет. Она является первой в Бурятии и одной из немногих в России. Служба организована для оказания помощи детям, страдающим различными врождёнными или ранними формами поражения нервной системы - ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, различными и множественными поражениями нервной системы, зрения и слуха.

В филиале также будет расположен Центр медицины сна и нейрофизиологии для больных с нарушениями сна, который является одним из немногих за Уралом. Специалисты центра внедряют в практическое здравоохранение новейшие достижения в области медицинской науки о сне. Оснащённый современным диагностическим оборудованием, центр позволяет проводить диагностику детей и взрослых, подбирать лечение и тем самым способствовать предотвращению тяжёлых осложнений ряда заболеваний.

В здании нового филиала разместился пищеблок стационара, который будет ежедневно обеспечивать кормление 220 больных. Ранее он находился в здании стационара. Перенос пищеблока позволил расширить площади терапевтического отделения, создав более комфортные условия пребывания пациентов стационара.

Здание передано Городской больнице № 4 в 2017 году. При поддержке главы Бурятии на его капитальный ремонт было выделено 18,8 миллионов из республиканского бюджета. Кроме этого, за счёт республиканского бюджета приобретён автомобиль для перевозки питания и мебель. Городская больница № 4 приобрела различное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. А за счёт средств федерального гранта служба ранней помощи оснащена на сумму более 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. 
здравоохранение правительство РБ глава Бурятии
 
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