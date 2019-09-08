«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с закрытия Дня города
Закрытие Дня города-2019 собрало, несмотря на прохладную погоду, большое количество зрителей. Практически вся площадь Советов была заполнена людьми.
Вечерняя музыкальная программа длилась с 19 до 22.30 часов.
В вечерней программе приняли участие звёзды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Дарима Цырендондопова, Валико Гаспарян, Елена Борохитова, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, ВЭГ «Лаккитон», ТСТ «Угол зрения».
Главными гостями вечера стали артисты из стран Африки и популярная молодёжная кавер-группа «Инхит» из Иркутска. Иркутяне зажигательно исполнили хиты песни отечественных и зарубежных исполнителей – от Venus до «Районы-кварталы».
Завершилось празднование музыкальным фейерверком «Все краски города» продолжительностью 7 минут.
Фоторепортаж с дневной программы Дня города можно посмотреть по ссылке. Также, как сообщал «Байкал-Daily», на площади Революции работала «Верхнеудинская ярмарка».
День города Улан-Удэ завершился концертом и фейерверком
Общество, Фото:
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