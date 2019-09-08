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День выборов в Бурятии будет холодным

День выборов в Бурятии будет холодным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики прогнозируют дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 сентября в республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни. Утром при прояснении туманы.

Ветер северо-западный 5-10, местами 13-18 м/с.Температура ночью местами опускалась до 3 мороза, днём +13,+18, местами +5,+10.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём +12,+14.

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