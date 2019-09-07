«Верхнеудинская ярмарка» собрала улан-удэнцев на площади Революции
7 сентября, в День Улан-Удэ, на площади Революции в Улан-Удэ развернулась «Верхнеудинская ярмарка».
«Верхнеудинская ярмарка» - необычный анимационный проект, дающий возможность окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний конца XVIII века, проходивших в Верхнеудинске. Историческое событие, созданное аниматорами, дало возможность каждому оказаться хоть на один день в старом городе.
В этом году в Верхнеудинской ярмарке участвовало свыше 20 местных товаропроизводителей, сообщают в администрации Улан-Удэ. Можно было купить продукты, напитки, сувениры, книги, детские игрушки. Не остались в стороне ремесленники и рукодельницы. Они представили изделия из бересты (бейсболки, шкатулки, посуду), картины, чеканку, керамику, бисероплетение, вязание и многое другое.
На ярмарке работали тематические фотозоны, ретроателье, выставочно-презентационные национальных культурных центров. Гостей ярмарки развлекали скоморохи, ходячие кукольные театры, аниматоры в костюмах известных мультипликационных персонажей. Проводились мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Вниманию зрителей были представлена обширная культурная программа с участием коллективов Городского культурного центра и шоу-группы «Россияне».
В Улан-Удэ развернулась «Верхнеудинская ярмарка»: фоторепортаж
Общество, Фото:
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