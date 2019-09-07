Юные улан-удэнцы весело отметили День города











Помимо концерта, для детей подготовили своеобразный квест. По всему парку были расположены так называемые «станции», на которых проводились различные мастер-классы и конкурсы.



Так, проводился конкурс на самый большой мыльный пузырь, на музыкальной станции выбирали лучшего певца в караоке. На танцевальной – кто сможет красиво станцевать. На станции «Театральная» дети смогли показать свои творческие способности, на станции «Художественная» для детей проводили мастер-классы, где учили работать с бумагой и красками.











































