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Юные улан-удэнцы весело отметили День города

Юные улан-удэнцы весело отметили День города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В День городам девочкам на улице делали маникюр

Сегодня в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоялся «большой праздник для маленьких горожан». Мероприятия приурочено ко Дню города.

- Всё сегодня для ребят, все развлечения. Сами же дети - учащиеся детских школ искусств, культурно-досуговых учреждений - подготовили хореографический фестиваль, очень много коллективов выступает. Участников более 500 человек, - рассказала «Байкал-Daily» консультант комитета по культуре города Оксана Богатырёва.



Помимо концерта, для детей подготовили своеобразный квест. По всему парку были расположены так называемые «станции», на которых проводились различные мастер-классы и конкурсы.

Так, проводился конкурс на самый большой мыльный пузырь, на музыкальной станции выбирали лучшего певца в караоке. На танцевальной – кто сможет красиво станцевать. На станции «Театральная» дети смогли показать свои творческие способности, на станции «Художественная» для детей проводили мастер-классы, где учили работать с бумагой и красками. 




Несмотря на холодную погоду, на станции «Салон красоты» выстроилась очередь из юных красавиц. Парикмахеры заплетали девочкам косички, мастера делали детский маникюр.

Все развлечения были бесплатными.

Вечером состоялся фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». На празднике работал пункт приёма отработанных батареек и ламп.

Фоторепортаж открытия Дня города на площади Советов можно посмотреть по ссылке









день города администрацияУУ
 
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