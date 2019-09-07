В соединениях и воинских частях в Бурятии состоялся день открытых дверей для школьников и юных армейцев
Мероприятие приурочено к началу учебного года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. На парковых площадках ребята смогли ознакомиться с образцами современной боевой и специальной техники.
Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей и расчётов.
После чего учащиеся ознакомились с жилищно-бытовыми условиями военнослужащих, а в музее и комнатах боевой славы соединений продемонстрировали образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и современные образцы оружия.
Помимо этого, в клубах воинской части с ребятами провели уроки мужества, основной темой которых стали подвиги солдат и офицеров прославленных соединений во времена Великой Отечественной войны.
Также во время встреч со школьниками командование соединений и воинских частей рассказали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы минобороны России.
Всего в мероприятии приняло участие около 500 человек.
Воинские части в Бурятии устроили день открытых дверей
Общество, Фото:
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