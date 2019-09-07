В МВД Бурятии вручили первые паспорта подросткам

Ребята получили обложку к паспорту с триколором и экземпляр Конституции страны



В МВД по Бурятии прошла церемония вручения паспортов молодым гражданам страны. Паспорта вручил заместитель министра внутренних дел Бурятии Андрей Муравьёв.



В начале торжества сотрудники управления по вопросам миграции рассказали подросткам историю российского паспорта. Организаторы пожелали ребятам быть законопослушными, честными и достойными гражданами своей страны.



Помимо главного документа гражданина России, ребята получили подарки: обложку к паспорту с триколором и экземпляр Конституции страны.



После церемонии вручения их поздравили близкие и родственники.



Закончилось торжество фотографированием, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

