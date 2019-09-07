Ребята получили обложку к паспорту с триколором и экземпляр Конституции страны
В МВД по Бурятии прошла церемония вручения паспортов молодым гражданам страны. Паспорта вручил заместитель министра внутренних дел Бурятии Андрей Муравьёв.
В начале торжества сотрудники управления по вопросам миграции рассказали подросткам историю российского паспорта. Организаторы пожелали ребятам быть законопослушными, честными и достойными гражданами своей страны.
Помимо главного документа гражданина России, ребята получили подарки: обложку к паспорту с триколором и экземпляр Конституции страны.
После церемонии вручения их поздравили близкие и родственники.
Закончилось торжество фотографированием, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В МВД Бурятии вручили первые паспорта подросткам
Общество, Фото:
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