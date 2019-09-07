В День города в Улан-Удэ родилось 16 малышей









с главврачом Александрой Дамбаевой



По традиции, праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Улан-Удэ, начинаются с визита в городской перинатальный центр. И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил мам детей, родившихся в этот день.Всего на свет родилось 16 малышей – 10 мальчиков и 6 девочек.- Я поздравляю родителей с таким замечательным праздником. Желаю мамам и детишкам скорейшего выздоровления и быстрейшей выписки, здоровья и благополучия во всей жизни, - высказался Шутенков.Городскому перинатальному центру Улан-Удэ уже больше 30 лет. Первый новорождённый появился здесь на свет 29 августа 1988 года. За всё время существования роддома в этих стенах родилось порядка 142 тысячи малышей. Любопытно, что, по статистике, мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек.