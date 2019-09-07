Сегодня ожидается прохладная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах и по северу с мокрым снегом. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14-19 м/с.
Температура днём +8,+13, местами до +18.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +13,+15.
Сегодня в Улан-Удэ празднуют День города. Программу празднования «Байкал-Daily» уже представлял.
На День города в Улан-Удэ ожидается дождь
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