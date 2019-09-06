Пострадавшим на производстве жителям Бурятии вручили «Лады Гранты»

Ключи от машин получили шесть человек



5 сентября жителям Бурятии, получившим в разные годы повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве, вручили автомобили «Лада Гранта». Машины новые, выпуска 2019 года.



В этот день ключи от новеньких автомобилей были вручены шести гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году машины должны получить 8 человек.



Все машины переоборудованы с учётом индивидуальных особенностей получателя и снабжены автоматикой, сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования по Бурятии.





