Ключи от машин получили шесть человек
5 сентября жителям Бурятии, получившим в разные годы повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве, вручили автомобили «Лада Гранта». Машины новые, выпуска 2019 года.
В этот день ключи от новеньких автомобилей были вручены шести гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году машины должны получить 8 человек.
Все машины переоборудованы с учётом индивидуальных особенностей получателя и снабжены автоматикой, сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования по Бурятии.
Пострадавшим на производстве жителям Бурятии вручили «Лады Гранты»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие будет проходить в течение месяца
Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Общение с близкими благотворно влияет на поведение осуждённых, считают в УФСИН
Ключи от машин получили шесть человек
Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен
На эти нужды выделено 48 автобусов
Это будет многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов
Заявки принимаются ещё две недели
Бурятские музыканты поразили кавером гостей Восточного экономического форума
Они прибыли сегодня утром
Птица активно интересуется едой
55 лет исполнилось республиканскому врачебно-физкультурному диспансеру. Медики со всей страны обсудили вопросы детского спорта. ФОТО
На площади Славы до сих пор даже не уложили плитку. ФОТО
Новый офис МЦФ появился в Заречном
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошла ярмарка здоровья