Осуждённые Забайкалья уходят в отпуска домой

Общение с близкими благотворно влияет на поведение осуждённых, считают в УФСИН



28-летний осуждённый, отбывающий наказание в колонии в Забайкальском крае, отправится в оплачиваемый отпуск домой.



- Такая возможность предоставляется далеко не всем лицам, отбывающим наказание. Ведь чтобы воспользоваться таким правом, нужно не нарушать режим отбывания наказания, стремясь к законопослушному образу жизни. Руководство колонии уверено, что предоставление отпуска положительно отразится на большей части осуждённых, ведь у них появляется возможность не только встретиться с родными, оказать им помощь, а ещё и решить социально-бытовые вопросы перед освобождением, - сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.



Предоставление отпуска и выполнение осуждённым всех необходимых при этом требований, является также одним из факторов, положительно влияющим на принятие решения о возможности замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания или об условно-досрочном освобождении.



Инструктаж осуждённого проводил лично начальник учреждения Валерий Герман. Он разъяснил степень ответственности и необходимости оправдания оказанного ему доверия.



- Я очень рад, что сотрудники администрации учреждения оценили мои старания доказать своё исправление. Побыть дома, а не в комнате свиданий – это очень важно для каждого осуждённого. Отпуск не такой большой, но я постараюсь успеть сделать все, - поделился впечатлениями осуждённый.



Отпуск за пределами исправительного учреждения был разрешён и другому осуждённому, отбывающему наказание в исправительной колонии посёлка Карымское, трудоустроенному заведующим столовой.



- После приезда из дома на душе становится немного грустно, не хочется расставаться с родными и близкими, зато появляются дополнительные силы, заряд бодрости и энергии, надежда на новый отпуск и на условно-досрочное освобождение. А для этого я сейчас прилагаю все силы. Поощрений у меня уже заработано много, взысканий нет. Я хочу как можно быстрее вернуться домой, доказав своё исправление, прежде всего себе самому, - поделился осуждённый.

