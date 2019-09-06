В улан-удэнской гимназии разбили аллею

Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен
В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» лесники проводят мероприятия по озеленению. Так, в гимназии № 14 Улан-Удэ сегодня прошла посадка саженцев. Ученики начальных классов высадили целую аллею деревцев.
Каждый ребёнок хотел поучаствовать в посадке и сделать всё сам. Закончив с посадкой одного саженца, дети сразу принимались за следующий. В посадке детям помогали родители, сотрудники Иволгинского лесхоза и десантники-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен.
В процессе посадки, лесники рассказывали и показывали ребятам, как правильно нужно посадить дерево, чтобы оно радовало глаз на протяжении долгих лет, и в будущем, дети смогли прогуляться в тени аллеи. Ребята делились с лесниками своими знаниями о растениях, лесе и лесных животных.
- Посадка – очень увлекательный, хоть и непростой процесс. Зато уже следующим летом возле школы будет красиво, - рассказывают дети.
Среди школьников нашлись и те, кто уже сейчас хочет высаживать деревья не только на пришкольной территории, но и в лесу. Они узнали от лесников и десантников-парашютистов о полётах на вертолётах, спусках и прыжках с парашютом.
Ребята поблагодарили лесников и десантников-парашютистов и попросили приезжать чаще, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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