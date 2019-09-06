Улан-удэнцев из отдалённых районов отвезут на выборы

На эти нужды выделено 48 автобусов



Для жителей отдалённых микрорайонов Улан-Удэ в день выборов, 8 сентября, запустят дополнительно 48 автобусов.



28 августа отделение дорожного и технического надзора городского отдела ГИБДД проверило автобусы и водителей, которые будут обслуживать избирательные участки.



Данная процедура согласования списков с ГИБДД отработана в течение последних шести лет.



Автобусы будут оформлены плакатами «Выборы», в каждом автобусе будут находиться ответственные лица от районов. Население будет оповещено о режиме работы автобусов путём размещения объявлений в местах проживания.



Городской общественный транспорт в день проведения выборов будет работать в усиленном режиме, сообщили в администрации Улан-Удэ.



