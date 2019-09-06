Заявки принимаются ещё две недели
Жителей Бурятии приглашают принято участие в Российско-Японском молодёжном форуме. Он состоится с 26 по 4 декабря в городах Токио и Мацумото.
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В течение трёх дней участники пройдут обучение по четырём ключевым темам форума: «Вклад молодёжи в достижение целей устойчивого развития»;«Развитие молодёжного добровольчества»; «Развитие молодёжного предпринимательства»; «Молодёжные обмены в области культуры».
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Принять участие могут граждане России от 18 до 30 лет, заинтересованные в развитии российско-японского молодёжного сотрудничества, владеющие английским языком не ниже уровня Intermediate, учащиеся образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты и руководители общественных объединений.
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Для участия нужно зарегистрироваться и заполнить заявку до 20 сентября в АИС «Молодёжь России» на сайте https://myrosmol.ru/; и представить тезисы доклада по выбранной теме рабочей секции.
Молодёжь Бурятии приглашают на Российско-Японский форум
Общество, Фото:
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