Молодёжь Бурятии приглашают на Российско-Японский форум

Заявки принимаются ещё две недели



Жителей Бурятии приглашают принято участие в Российско-Японском молодёжном форуме. Он состоится с 26 по 4 декабря в городах Токио и Мацумото.

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В течение трёх дней участники пройдут обучение по четырём ключевым темам форума: «Вклад молодёжи в достижение целей устойчивого развития»;«Развитие молодёжного добровольчества»; «Развитие молодёжного предпринимательства»; «Молодёжные обмены в области культуры».

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Принять участие могут граждане России от 18 до 30 лет, заинтересованные в развитии российско-японского молодёжного сотрудничества, владеющие английским языком не ниже уровня Intermediate, учащиеся образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты и руководители общественных объединений.

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Для участия нужно зарегистрироваться и заполнить заявку до 20 сентября в АИС «Молодёжь России» на сайте https://myrosmol.ru/; и представить тезисы доклада по выбранной теме рабочей секции.



