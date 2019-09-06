Кавер «Игры престолов» исполнил бурятский оркестр во Владивостоке

Кавер-версию музыкальной темы к культовому сериалу «Игра престолов» представил Национальный оркестр Бурятии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Видео исполнения кавера на бурятских национальных инструментах выложила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
На выставке «Улица Дальнего Востока» павильон республики оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Перед входом разместились буддистские молитвенные барабаны «хурдэ». Внутри – интерактивные зоны о туристическом, инвестиционном и промышленном потенциале республики, успешных инвестиционных проектах, о планах развития.
На сценической площадке известные коллективы и солисты республики демонстрируют национальные музыкальные, вокальные и танцевальные номера.
Также министр разместила в соцсети презентационный ролик про Бурятию, снятый специально для демонстрации гостям и организаторам форума туристического потенциала республики. Видео сняла телекомпания «Союз-Медиа». После завершения мероприятия эта работа поступит в распоряжение регионального министерства.
Видео получилось красивым и эффектным – в кадр попали природные красоты Бурятии, Байкал, Иволгинский дацан, Одигитриевский собор, достопримечательности и музеи Улан-Удэ и др.
С 3 по 8 сентября Бурятия в числе 11 дальневосточных регионов представляет экономический потенциал, туристические возможности, культурные традиции, реализованные и перспективные инвестиционные проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая ежегодно проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Недавно павильон Бурятии посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они оценили лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т и гражданский вертолёт Ми-171А2, которые Индия намерена закупать у России. Глава республики Алексей Цыденов в ходе визита высокопоставленных гостей подарил им нефритовые чётки.
Ранее жительница Бурятии Елена Бурлова стала вице-мисс конкурса «Краса Дальнего Востока», который проходил в рамках Восточного экономического форума.