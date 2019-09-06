Кавер «Игры престолов» исполнил бурятский оркестр во Владивостоке

Видео получилось красивым и эффектным – в кадр попали природные красоты Бурятии, Байкал, Иволгинский дацан, Одигитриевский собор, достопримечательности и музеи Улан-Удэ и др.

Кавер-версию музыкальной темы к культовому сериалу «Игра престолов» представил Национальный оркестр Бурятии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Видео исполнения кавера на бурятских национальных инструментах выложила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

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