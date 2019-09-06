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В Бурятии прошла всероссийская конференция в честь юбилея врачебно-физкультурной службы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
55 лет исполнилось республиканскому врачебно-физкультурному диспансеру. Медики со всей страны обсудили вопросы детского спорта. ФОТО

Сегодня в здании правительства состоялась всероссийская научно-практическая конференция на тему «Детский спортивный мир. Проблемы и перспективы развития». В мероприятии приняли участие медработники из 15 регионов России, начиная от Калининграда и Москвы, заканчивая соседними городами - Иркутском и Читой. Конференция приурочена к 55-летию врачебно-физкультурной службы Бурятии.

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер был открыт в 1964 году, на протяжении многих десятилетий каждый этап развития был сопряжён с решением новых задач спортивной медицины, выдвигаемых отечественным физкультурным и спортивным движением. В прошлом году диспансер переехал в здание Центрального республиканского стадиона. В настоящее время под опекой диспансера находится 4500 спортсменов, проходящих углублённое медицинское обследование.

- Сегодня мы рассмотрим актуальные вопросы и проблемы детского спорта. На сегодняшний день это достаточно серьезная и важная тема, поскольку позиция государства по привлечению людей к регулярным занятиям физкультурой и спортом даёт свои плоды. Количество детей, занимающихся спортом и желающих, к примеру, сдать нормы ГТО становится всё больше. Вместе с этим присутствует ряд серьёзных проблем, связанных с состоянием здоровья, ибо физическая нагрузка является раздражителем на ещё не окрепший, взрослеющий организм. Все это вкупе может сказаться как положительно, так и отрицательно на наших юных спортсменах. Мы должны уделить большое внимание тем мальчишкам и девчонкам, которые только начинают заниматься спортом и тем, кто уже подвергается значительным физическим и психоэмоциональным рискам, занимаясь спортом, - рассказал главный врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.

По его словам, проблемы детского спорта в разных регионах страны идентичны, поскольку сама система детско-юношеского спорта ещё совершенствуется. Одна из таких проблем заключается в том, что дети, записываясь на спортивную секцию, не проходят обследования, и никто не знает – подойдёт ли тот или иной вид спорта ребенку. Ведь каждый вид спорта отличается направленностью тренировочного процесса, видами нагрузок и прочим. По мнению Шубина, необходимо наладить отбор детей в спортивные секции.

- Я давнишний друг Бурятии, мы с Ярославом Леонидовичем поддерживаем не только тесные профессиональные контакты, но и дружеские связи – вместе охотимся. Хочу сказать, что конференция очень хорошо организована. Считаю, в системе спортивной подготовки, которая объединяет детей – будущих олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, нужно создать условия по объединению усилий не только министерства спорта, но и здравоохранения, образования и науки. То есть, это должен быть целый комплекс, кластер. Это современные вызовы, которые нужно учитывать. Мировой спорт уже давно идет по этому пути, а моноцентрическая работа только в рамках минспорта – не годится. Поэтому роль врачебно-физкультурной службы, непосредственно спортивной медицины, является основополагающей. Так что здравоохранение «поворачивается лицом», «держит за руку» спорт, для того чтобы оказать максимальную помощь и одновременно осуществить контроль, - поделился эксперт федерального центра подготовки спортивного резерва, ведущий эксперт по инновационным спортивным технологиям фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Пётр Лидов.

На конференции представили доклады на тему выявления отбора одарённых спортсменов и раскрытия талантов, обсудили медико-социальные проблемы детского спорта и доложили о состоянии и перспективах развития физической культуры и спорта в Бурятии.

- В полномочия ФМБА входит медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений, поэтому такие конференции позволяют общаться, позволяют найти ответы на сложные вопросы в отношении сопровождения спортсменов. Чем выше уровень мастерства спортсмена, тем больше людей вовлечены в его судьбу, становление, карьеру. Медицина – это та неотъемлемая часть, которая позволяет найти грань между человеческими возможностями и не нанесением вреда здоровью при достижении высоких спортивных результатов. Я надеюсь, что сегодня специалисты, которые работают в регионе, получат ответы на самые сложные вопросы, - рассказала начальник управления спортивной медицины и реабилитации федерального медико-биологического агентства России Татьяна Пушкина.

Во время торжественной части конференции с юбилеем диспансера поздравили главные врачи различных медучреждений регионов России, представители спортивных организаций и профсоюз работников здравоохранения. Сотрудников республиканского диспансера наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Игорь Марковец, депутат Народного Хурала, вручил Ярославу Шубину картину, Иван Козырев, замминистра спорта республики, наградил главного врача нагрудным знаком за заслуги в спорте.

- Мы проводим конференцию, посвящённую 55-летию врачебно-физкультурной службы республики, это очень важное событие, потому что сегодня мы говорим о развитии нашего диспансера и спортивной медицины в целом. Мы обследуем и лечим наших спортсменов, в том числе детей, которые только начинают заниматься спортом. У нас хорошие результаты, наши спортсмены добиваются побед на чемпионатах мира и на российских турнирах – это залог хорошей работы наших врачей. Сейчас в российское законодательство внесены изменения, спортсмены обслуживаются на уровне субъекта, врачебно-физкультурный диспансер теперь будет отвечать за состояние наших спортсменов на спортивных мероприятиях. Я хочу пожелать коллективу диспансера творческих успехов, ведь во всем нужен именно творческий подход, счастья и большой удачи! – поздравил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

В 1962 году в Улан-Удэ при поликлинике №1 был открыт кабинет врачебного контроля, в это время спорт в республике начал активно развиваться, спортсмены из Бурятии стали добиваться высоких результатов. Все это явилось предпосылкой для открытия в 1964 году врачебно-физкультурного диспансера.

С 2001 года при действующем главном враче Ярославе Шубине в диспансере значительно улучшилась материально-техническая база. С 2004 года по 2016 год был организован и действовал филиал диспансера в селе Ильинка в Прибайкальском районе. Там лечились дети и подростки с травмами опорно-двигательного аппарата и ведущие спортсмены республики. Также был внедрен мониторинг физического здоровья учащихся школ республики. Кроме того, была разработана программа физкультурно-оздоровительных занятий для пенсионеров. В 2017 году учреждение переехало с улицы Октябрьской в здание центрального стадиона – это событие неоднократно отмечал в качестве положительного примера министр спорта России Павел Колобков на совещаниях различного уровня.



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