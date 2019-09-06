Также награждены 9 учителей из Забайкальского края и 20 из Иркутской области
Приказом министерства просвещения Российской Федерации утверждён перечень победителей конкурсов на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. Согласно перечню десять учителей Бурятии получат премии из федерального бюджета.
- Светлана Баяртуева (Школа №60 социальной адаптации детей-инвалидов, Улан-Удэ);
- Оксана Жамбалова (Лицей-интернат №61);
- Людмила Карпова (Российская гимназия №59, Улан-Удэ);
- Елена Кудряшова (Турунтаевская районная гимназия);
- Наталья Панаева (Школа №49, Улан-Удэ);
- Лариса Россихина (Гимназия №14, Улан-Удэ);
- Елена Савельева (Школа №35, Улан-Удэ);
- Сэндэма Цыбикова (Сосново-Озёрская школа №2);
- Байгалма Цыренжапова (Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1);
- Жаргалма Эрдынеева (Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1).
Также премии от министерства просвещения России получат девять учителей из Забайкальского края и двадцать из Иркутской области.
В Бурятии 10 учителей получат премии минпросвещения РФ
Общество, Фото:
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