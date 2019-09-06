В Бурятии 10 учителей получат премии минпросвещения РФ

Также награждены 9 учителей из Забайкальского края и 20 из Иркутской области



Приказом министерства просвещения Российской Федерации утверждён перечень победителей конкурсов на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году. Согласно перечню десять учителей Бурятии получат премии из федерального бюджета.



- Светлана Баяртуева (Школа №60 социальной адаптации детей-инвалидов, Улан-Удэ);

- Оксана Жамбалова (Лицей-интернат №61);

- Людмила Карпова (Российская гимназия №59, Улан-Удэ);

- Елена Кудряшова (Турунтаевская районная гимназия);

- Наталья Панаева (Школа №49, Улан-Удэ);

- Лариса Россихина (Гимназия №14, Улан-Удэ);

- Елена Савельева (Школа №35, Улан-Удэ);

- Сэндэма Цыбикова (Сосново-Озёрская школа №2);

- Байгалма Цыренжапова (Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1);

- Жаргалма Эрдынеева (Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1).



Также премии от министерства просвещения России получат девять учителей из Забайкальского края и двадцать из Иркутской области.

