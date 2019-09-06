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Росгвардейцы Бурятии сдали кровь

Росгвардейцы Бурятии сдали кровь
Общество, 
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошла ярмарка здоровья

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии сдали кровь в мобильном донорском комплексе.

Росгвардейцы участвуют в переливаниях крови регулярно, многие являются донорами на протяжении многих лет.

- По службе мы зачастую сталкиваемся с ситуациями, когда людям нужна помощь и, бывает, сами оказываем первую доврачебную помощь. Поэтому мы понимаем необходимость и важность переливания крови. Наша кровь может спасти чьи-то жизни, - отметил старший помощник начальника отдела боевой службы управления майор Сергей Ешеев, который сегодня провёл 26-ю донацию крови.

В завершение акции медики Бурятской республиканской станции переливания крови искренне поблагодарили росгвардейцев.
Росгвардия
 
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