Ограничить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года хотят к 2020 году

Министерство здравоохранения рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи крепкого алкоголя примут в течение 2019 года



Об этом 5 сентября заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передаёт «Парламентская газета».



Ранее минздрав представил на межведомственное согласование законопроект, согласно которому лица, не достигшие возраста 21 года, не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5 процента. «Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут», — сказала Скворцова.



По её словам, соцопросы показывают, что 70 процентов граждан России поддерживают повышение минимального возраста продажи спиртного, уточняет «Парламентская газета».



