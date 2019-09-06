В Чите стартует масштабный футбольный турнир

Матчи «Городской объединенной лиги» продлятся до ноября



Второй сезон самого масштабного детско-юношеского футбольного турнира Читы «Городской объединенной лиги – ГОЛ» начнётся 7 сентября. Городское первенство по футболу будет проводиться среди всех детских футбольных школ столицы Забайкалья и ближайших районов края по всем возрастным группам.



Объединённая лига в осеннем сезоне включит в себя девять возрастных дивизионов: 2004/2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 года рождения. В каждом из них будет выступать от 5 до 14 команд. Всего на турнир заявлено 74 коллектива от футбольных школ Читы, Антипихи, Домны и Новокручининска.



Матчи будут проходить каждые выходные с сентября по ноябрь на стадионах «Юность», «Юность-2» (запасное поле ст. «Локомотив»), «Титовский» (СОШ №11), а также в зале спорткомплекса ФК «Чита» (в нём сыграют команды из двух самых младших дивизионов лиги). Форматы поединков: 3х3 (2012 и 2013 г. р.) и 5х5 (все остальные).



Соревнования проводятся по действующим правилам игры в мини-футбол, утверждёнными ФИФА. Время игры: два тайма по 20 минут (для команд 2004/2005; 2006; 2007; 2008; 2009 г. р.); два тайма по 15 минут (для команд 2010; 2011 г. р.); два тайма по 12 минут (для команд 2012; 2013 г. р.).



Первый чемпионат «Городской объединенной лиги – ГОЛ» проходил весной. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Чита».

