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Агинский округ проведёт фестиваль бурятского языка

Агинский округ проведёт фестиваль бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие будет проходить в течение месяца

20 сентября в Агинском Бурятском округе стартует фестиваль бурятского языка. Весь месяц будут идти мероприятия, направленные на популяризацию родного языка, развитие национальной культуры через демонстрацию традиций и обычаев бурятского народа.

Предстоящий месяц будет насыщен конкурсами, фестивалями, выставками, встречами с поэтами, писателями Аги, мастер-классами по бурятским обычаям и многими другими интересными событиями. Всего запланировано в рамках фестиваля более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий.

Одними из самых ярких мероприятий станут чемпионат «Шагай наадан» по национальной игре в лодыжки и конкурс «Аба эжын хэлэн гамтайл» об истории Агинского дацана, традициях и обычаях народа. Также впервые в этом году стартует фестиваль детского ёхора, а в детских садах будут объявлены недели бурятского анимационного кино и национальных видов спорта.

Не обойдётся и без традиционного диктанта на бурятском языке и акции «День бурятского языка». В челленджах на родном языке смогут участвовать все желающие. Кроме этого, пройдут популярные конкурсы чтецов и бурятской песни, игра «Ага-интеллект».

Фестиваль бурятского языка завершится межрегиональной научно-практической конференцией, посвящённой 120-летию со дня путешествия в Лхасу ученого, профессора, путешественника, исследователя, этнографа Гомбожаба Цыбикова.

Официальное открытие состоится 20 сентября с 14:00 часов в центральном парке культуры и отдыха посёлка Агинское. Жители округа придут на этот праздник в национальных костюмах, будут развернуты тематические и интерактивные площадки с сувенирами, поделками, национальными играми, бурятскими песнями и танцами.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, с каждым годом всё больше агинцев принимают участие в Днях бурятского языка. В прошлом году более 6 тысяч человек стали участниками многочисленных конкурсов, фестивалей, конференций и народных игр.
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