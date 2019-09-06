Агинский округ проведёт фестиваль бурятского языка

Мероприятие будет проходить в течение месяца
20 сентября в Агинском Бурятском округе стартует фестиваль бурятского языка. Весь месяц будут идти мероприятия, направленные на популяризацию родного языка, развитие национальной культуры через демонстрацию традиций и обычаев бурятского народа.
Предстоящий месяц будет насыщен конкурсами, фестивалями, выставками, встречами с поэтами, писателями Аги, мастер-классами по бурятским обычаям и многими другими интересными событиями. Всего запланировано в рамках фестиваля более 20 творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий.
Одними из самых ярких мероприятий станут чемпионат «Шагай наадан» по национальной игре в лодыжки и конкурс «Аба эжын хэлэн гамтайл» об истории Агинского дацана, традициях и обычаях народа. Также впервые в этом году стартует фестиваль детского ёхора, а в детских садах будут объявлены недели бурятского анимационного кино и национальных видов спорта.
Не обойдётся и без традиционного диктанта на бурятском языке и акции «День бурятского языка». В челленджах на родном языке смогут участвовать все желающие. Кроме этого, пройдут популярные конкурсы чтецов и бурятской песни, игра «Ага-интеллект».
Фестиваль бурятского языка завершится межрегиональной научно-практической конференцией, посвящённой 120-летию со дня путешествия в Лхасу ученого, профессора, путешественника, исследователя, этнографа Гомбожаба Цыбикова.
Официальное открытие состоится 20 сентября с 14:00 часов в центральном парке культуры и отдыха посёлка Агинское. Жители округа придут на этот праздник в национальных костюмах, будут развернуты тематические и интерактивные площадки с сувенирами, поделками, национальными играми, бурятскими песнями и танцами.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, с каждым годом всё больше агинцев принимают участие в Днях бурятского языка. В прошлом году более 6 тысяч человек стали участниками многочисленных конкурсов, фестивалей, конференций и народных игр.
Агинский округ проведёт фестиваль бурятского языка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие будет проходить в течение месяца
Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Общение с близкими благотворно влияет на поведение осуждённых, считают в УФСИН
Ключи от машин получили шесть человек
Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен
На эти нужды выделено 48 автобусов
Это будет многофункциональный центр для реализации всевозможных проектов
Заявки принимаются ещё две недели
Бурятские музыканты поразили кавером гостей Восточного экономического форума
Они прибыли сегодня утром
Птица активно интересуется едой
55 лет исполнилось республиканскому врачебно-физкультурному диспансеру. Медики со всей страны обсудили вопросы детского спорта. ФОТО
На площади Славы до сих пор даже не уложили плитку. ФОТО
Новый офис МЦФ появился в Заречном
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошла ярмарка здоровья