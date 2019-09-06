В Бурятии подвели итоги летней оздоровительной кампании

Оздоровлено 44530 детей



Летом в лагерях Бурятии отдохнули 44 530 детей, в том числе более 12 тысяч детей из числа социально-незащищённых.



Всего в республике работало 515 организаций отдыха детей. Случаев заезда детей в несанкционированные и неподготовленные лагеря не зарегистрировано.



- Проведена оценка эффективности оздоровления детей, отдохнувших в ходе летней кампании 2019 года: выраженный оздоровительный эффект отмечен у 96,9%, слабый оздоровительный эффект получили 2,0%, отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 1,1% детей, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В детских оздоровительных учреждениях было исследовано более 700 проб готовых блюд и более 2000 проб питьевой воды; с объектов окружающей среды исследовано более 6 000 смывов на соответствие требованиям гигиенических нормативов.



- По выявленным нарушениям возбуждено более 470 дел об административном правонарушении, вынесено 457 постановлений о назначении административного штрафа, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года.

