В Забайкалье наградили лучшие семьи

Затем победители посадили деревья на новой Аллее семей



В Забайкальском крае 5 сентября состоялось награждение победителей ежегодного краевого конкурса «Семья года» и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019». Награждение прошло в краевом перинатальном центре. Там же семьи посадили деревья на новой Аллее семей, положив начало новой традиции.



Всего для участия в краевом конкурсе было подано 20 заявок из Акшинского, Хилокского, Балейского, Борзинского, Карымского, Забайкальского, Читинского, Шилкинского и других районов.



В номинации «Многодетная семья» краевого конкурса и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Ольховских из посёлка Целинный Краснокаменского района.



В номинации «Золотая семья» краевого конкурса и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Гурьевых из села Единение Оловяннинского района.



В номинации «Молодая семья» краевого конкурса победила семья Лобиных из посёлка Холбон Шилкинского района.



В номинации «Сельская семья» краевого конкурса победила семья Судьиных из села Новоказачинск Акшинского района.



В номинации «Семья-хранитель традиций» краевого конкурса победила семья Степайкиных из города Борзя.



Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Семья – хранитель традиций» стала семья Джолдошевых из посёлка Дульдурга.



В номинации «Сельская семья» регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Гунгаевых из Агинского района, они же стали победителями во всероссийском конкурсе «Семья года 2019».



Конкурс проводился с целью повышения престижа семьи, поддержки семейных династий, выявления крепких семейных традиций и семей, проявляющих активную жизненную позицию. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

