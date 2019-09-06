Затем победители посадили деревья на новой Аллее семей
В Забайкальском крае 5 сентября состоялось награждение победителей ежегодного краевого конкурса «Семья года» и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019». Награждение прошло в краевом перинатальном центре. Там же семьи посадили деревья на новой Аллее семей, положив начало новой традиции.
Всего для участия в краевом конкурсе было подано 20 заявок из Акшинского, Хилокского, Балейского, Борзинского, Карымского, Забайкальского, Читинского, Шилкинского и других районов.
В номинации «Многодетная семья» краевого конкурса и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Ольховских из посёлка Целинный Краснокаменского района.
В номинации «Золотая семья» краевого конкурса и регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Гурьевых из села Единение Оловяннинского района.
В номинации «Молодая семья» краевого конкурса победила семья Лобиных из посёлка Холбон Шилкинского района.
В номинации «Сельская семья» краевого конкурса победила семья Судьиных из села Новоказачинск Акшинского района.
В номинации «Семья-хранитель традиций» краевого конкурса победила семья Степайкиных из города Борзя.
Победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» в номинации «Семья – хранитель традиций» стала семья Джолдошевых из посёлка Дульдурга.
В номинации «Сельская семья» регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2019» победила семья Гунгаевых из Агинского района, они же стали победителями во всероссийском конкурсе «Семья года 2019».
Конкурс проводился с целью повышения престижа семьи, поддержки семейных династий, выявления крепких семейных традиций и семей, проявляющих активную жизненную позицию. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
В Забайкалье наградили лучшие семьи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он получил бронзовую медаль по итогам многодневной гонки
Спортсмены Борзинского района выиграли 11 медалей
С 1978 года по 2005 год Леонид Ткаченко являлся бессменным директором МУП «Водоканал»
Он стал вторым на дистанции 100 метров и в комбинированной эстафете
В национальном музее начнёт работу выставка «Гунны. Империя степей»
В Улан-Удэ прошло торжественное собрания в честь Дня города
Затем победители посадили деревья на новой Аллее семей
Список почётных граждан Бурятии пополнил Михаил Егоров
В общероссийской акции будут участвовать десятки тысяч студентов в разных городах России
Мероприятие будет проходить в течение месяца
Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Общение с близкими благотворно влияет на поведение осуждённых, считают в УФСИН
Ключи от машин получили шесть человек
Всего было высажено 100 саженцев берёз, елей и сосен
На эти нужды выделено 48 автобусов