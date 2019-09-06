Забайкальская команда победила на спартакиаде инвалидов в Монголии

Спортсмены Борзинского района выиграли 11 медалей



3 сентября завершилась спартакиада инвалидов Восточного аймака Монголии, которая проходила в городе Чойбалсан. В мероприятии приняла участие команда Борзинского района Забайкальского края.



Завоевав пять золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали в личных соревнованиях, команда заняла первое общекомандное место. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.



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