В Улан-Удэ назвали дворы, которые ждёт ремонт

Предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев



В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ» запланировано благоустройство 37 дворовых территорий на сумму 75 миллионов 319 тысяч рублей и двух общественных территорий. Об этом сообщает управление по информационной политике города.



Работы по асфальтированию завершены в 23 дворах:



1. ул. Добролюбова, 5;

2. ул. Чкалова, 2;

3. ул. Жердева, 72;

4. ул. Терешковой, 34А;

5. ул. Туполева, 7;

6. ул. Ринчино, 21;

7. ул. Антонова, 24;

8. ул. Чкалова, 1;

9. ул. Чкалова, 3;

10. ул. Туполева, 9;

11. ул. Туполева, 13;

12. ул. Туполева, 15;

13. пр. 50 лет Октября, 5;

14. ул. Московская, 4;

15. ул. Жердева, 56, 58, 62;

16. ул. Тобольская, 39, 45, 57;

17. ул. Терешковой, 11;

18. ул. Силикатная, 1,2,3,4, ул. Технологическая, 2;

19. ул. Воронежская, 1;

20. ул. Гагарина, 14;

21. пр. 50 лет Октября, 16;

22. ул. Автотранспортная, 10А;

23. ул. Автотранспортная, 6, 8, 10.



Работы ведутся:



1. ул. Хрустальная, 2,4,6,8,10,12,14 – выполняется подготовка под асфальтирование;

2. ул. Гомельская, 20,22,24 – выполнена подготовка под асфальтирование;

3. ул. Гармаева, 17, пер. Ростовский 22, 24, 26, 28, 32 – выполняется подготовка под асфальтирование;

4. ул. Тулаева, 128,130,132,132/1 – выполняется подготовка под асфальтирование.



Запланированы работы в 11 дворах:



1. ул. Моцарта, 14;

2. ул. Третьякова, 12,14;

3. ул. 502 км., 116;

4. ул. Гагарина, 53;

5. ул. Гагарина, 55;

6. ул. Солнечная, 11,13;

7. ул. Ключевская, 42А;

8. ул. Павлова, 63;

9. ул. Мокрова, 30;

10. пр. Победы, 7;

11. БКМ 18А.



В рамках реализации программы предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству урн и лавочек на придомовых территориях.





На каждой дворовой территории предусмотрена посадка кустарников, деревьев, устройство цветочных клумб. Содержание и полив зелёных насаждений должны выполняться силами жильцов домов.



