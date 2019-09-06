В Улан-Удэ назвали дворы, которые ждёт ремонт

Предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев
В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ» запланировано благоустройство 37 дворовых территорий на сумму 75 миллионов 319 тысяч рублей и двух общественных территорий. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
Работы по асфальтированию завершены в 23 дворах:
1. ул. Добролюбова, 5;
2. ул. Чкалова, 2;
3. ул. Жердева, 72;
4. ул. Терешковой, 34А;
5. ул. Туполева, 7;
6. ул. Ринчино, 21;
7. ул. Антонова, 24;
8. ул. Чкалова, 1;
9. ул. Чкалова, 3;
10. ул. Туполева, 9;
11. ул. Туполева, 13;
12. ул. Туполева, 15;
13. пр. 50 лет Октября, 5;
14. ул. Московская, 4;
15. ул. Жердева, 56, 58, 62;
16. ул. Тобольская, 39, 45, 57;
17. ул. Терешковой, 11;
18. ул. Силикатная, 1,2,3,4, ул. Технологическая, 2;
19. ул. Воронежская, 1;
20. ул. Гагарина, 14;
21. пр. 50 лет Октября, 16;
22. ул. Автотранспортная, 10А;
23. ул. Автотранспортная, 6, 8, 10.
Работы ведутся:
1. ул. Хрустальная, 2,4,6,8,10,12,14 – выполняется подготовка под асфальтирование;
2. ул. Гомельская, 20,22,24 – выполнена подготовка под асфальтирование;
3. ул. Гармаева, 17, пер. Ростовский 22, 24, 26, 28, 32 – выполняется подготовка под асфальтирование;
4. ул. Тулаева, 128,130,132,132/1 – выполняется подготовка под асфальтирование.
Запланированы работы в 11 дворах:
1. ул. Моцарта, 14;
2. ул. Третьякова, 12,14;
3. ул. 502 км., 116;
4. ул. Гагарина, 53;
5. ул. Гагарина, 55;
6. ул. Солнечная, 11,13;
7. ул. Ключевская, 42А;
8. ул. Павлова, 63;
9. ул. Мокрова, 30;
10. пр. Победы, 7;
11. БКМ 18А.
В рамках реализации программы предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству урн и лавочек на придомовых территориях.
На каждой дворовой территории предусмотрена посадка кустарников, деревьев, устройство цветочных клумб. Содержание и полив зелёных насаждений должны выполняться силами жильцов домов.
В Улан-Удэ назвали дворы, которые ждёт ремонт
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