В копилке команды – 4 «золота», 3 «серебра» и 1 «бронза»
Забайкальские спортсмены приняли участие в шести дисциплинах из десяти в спортивной программе Восточного экономического форума – 2019.
Первое место в настольном теннисе завоевала Валентина Снежко, серебряная медаль в этом же виде у Анастасии Беломестных. В соревнованиях по шашкам победителем стала Полина Ящук. Она же стала бронзовым призёром по дартсу.
В шахматном турнире Александр Ястребов занял вторую ступень пьедестала. В состязаниях по гиревому спорту в весовой категории свыше 85 килограмм обладателем чемпионского звания стал Владислав Подкорытов, а вице-чемпионом – Евгений Иванов. Кроме того, завершились соревнования по мини-футболу, где в упорной борьбе команда Забайкальского края завоевала «золото».
Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 стал ежегодный международный турнир по дзюдо, в котором приняли участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Главный трофей разыгран в турнире среди смешанных команд, третье место заняла сборная Японии, а первое и второе поделили команды России и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
Забайкальцы успешно дебютировали на спортивных мероприятиях ВЭФ
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