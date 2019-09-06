Он получил бронзовую медаль по итогам многодневной гонки
Усольский спортсмен Денис Максимов стал бронзовым призёром на первенстве России по велоспорту-шоссе, которое с 1 по 5 сентября проходило в Белореченске в Краснодарском крае. В многодневной гонке приняли участие сильнейшие спортсмены из 17 регионов страны.
В течение четырёх соревновательных дней велосипедисты преодолели более 340 км. Денис Максимов по итогам многодневной гонки стал бронзовым призёром первенства России, уступив лидерство спортсменам из Москвы.
Денис Максимов является мастером спорта России, студентом Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Он тренируется и выступает под руководством Дениса Боровика, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Усольский велогонщик стал призёром первенства России
Общество, Фото:
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