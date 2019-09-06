Артисты исполнят песни из репертуара певца
11 сентября в киноконцертном зале «Амар сайн» посёлка Агинское состоится праздничный концерт «Я люблю тебя, жизнь!». Концерт посвятят памяти почётного гражданина Агинского Бурятского округа, депутата Государственной Думы, Героя Труда России, народного артиста СССР, профессора Иосифа Кобзона.
В этот день легендарному певцу исполнилось бы 82 года. Его не стало 30 августа 2018 года.
- Ровесник Агинского Бурятского округа Иосиф Давыдович более двух десятков лет верой и правдой служил его жителям, которых в интервью часто называл земляками, - отмечают в пресс-службе администрации округа.
«Иосиф Давыдович Кобзон - великий человек, его судьба в течение 21 года неразрывно была связана с нашим степным краем. Мы глубоко признательны нашему дорогому депутату за плодотворную деятельность, направленную на повышение благосостояния людей. Низкий поклон и вечная память», - говорят агинцы.
На концерте артисты исполнят песни из репертуара Кобзона.
Концерт памяти Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов
В Тарбагатае юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб
Артисты исполнят песни из репертуара певца
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Это связано с Днём города и выборами
Соревнования посетили несколько сотен человек
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Темой мероприятия стала Вторая мировая война
Горело 13 гектаров леса
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей
Заявительница пожаловалась в прокуратуру