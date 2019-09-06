 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе

Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета

Четыре артиста балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова, Алиса Шикина, Валерий Видманкин и Эрдэм Сандаков примут участие во всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Ярославле.

Конкурс был учрежден правительством и министерством культуры России и пройдёт с 12 по 18 сентября. Бурятские артисты балета успешно прошли первый отборочный тур и уже на следующей неделе отправятся в Ярославль, где примут участие в следующем этапе соревнований.

Всероссийский конкурс артистов балета в 2019 году проходит по специальности «Современный танец в музыкальном театре». В жюри конкурса, ставящего целью продолжить традицию проведения всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров и открывать новые имена, вошли авторитетные хореографы, ведущие солисты русского и мирового балета, педагоги, руководители театров, видные деятели хореографии. Среди них – художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров, художественный руководитель Марийского театра оперы и балета Константин Иванов, художественный руководитель театра-студии современной хореографии Ирина Афонина, художественный руководитель театра танца «Скрим» Эльвира Первова, балетмейстер Свердловского театра музкомедии Сергей Смирнов, один из ведущих мировых хореографов и балетмейстеров Александр Пепеляев. Возглавляет конкурсное жюри народный артист СССР Юрий Григорович.

Бурятский театр оперы и балета готовится к открытию своего юбилейного 80-го театрального сезона.

Балетный театральный сезон начнётся в Бурятском театре оперы и балета 29 сентября и 3,4 октября. Зрителям будут показаны спектакль «Бурятские сказки и легенды» и премьера прошлого сезона «Талисман». Оперный сезон стартует фестивалем оперы имени Лхасарана Линховоина, который пройдёт с 15 по 22 сентября.



По информации Бурятского театра оперы и балета
балет конкурс театр оперы и балета
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество, 06.09.2019
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество, 06.09.2019
Соревнования посетили несколько сотен человек
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество, 06.09.2019
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, 06.09.2019
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
Общество, 06.09.2019
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Общество, 06.09.2019
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Военные Бурятии написали исторический диктант
Военные Бурятии написали исторический диктант
Общество, 06.09.2019
Темой мероприятия стала Вторая мировая война
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Общество, 06.09.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии 
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
Общество, 06.09.2019
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
Общество, 06.09.2019
Заявительница пожаловалась в прокуратуру 
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 06.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
Общество, 05.09.2019
В соревновании примут участие как параспортсмены, так и спортсмены без инвалидности
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
Общество, 05.09.2019
На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^