Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета



Четыре артиста балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова, Алиса Шикина, Валерий Видманкин и Эрдэм Сандаков примут участие во всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Ярославле.



Конкурс был учрежден правительством и министерством культуры России и пройдёт с 12 по 18 сентября. Бурятские артисты балета успешно прошли первый отборочный тур и уже на следующей неделе отправятся в Ярославль, где примут участие в следующем этапе соревнований.



Всероссийский конкурс артистов балета в 2019 году проходит по специальности «Современный танец в музыкальном театре». В жюри конкурса, ставящего целью продолжить традицию проведения всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров и открывать новые имена, вошли авторитетные хореографы, ведущие солисты русского и мирового балета, педагоги, руководители театров, видные деятели хореографии. Среди них – художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров, художественный руководитель Марийского театра оперы и балета Константин Иванов, художественный руководитель театра-студии современной хореографии Ирина Афонина, художественный руководитель театра танца «Скрим» Эльвира Первова, балетмейстер Свердловского театра музкомедии Сергей Смирнов, один из ведущих мировых хореографов и балетмейстеров Александр Пепеляев. Возглавляет конкурсное жюри народный артист СССР Юрий Григорович.



Бурятский театр оперы и балета готовится к открытию своего юбилейного 80-го театрального сезона.



Балетный театральный сезон начнётся в Бурятском театре оперы и балета 29 сентября и 3,4 октября. Зрителям будут показаны спектакль «Бурятские сказки и легенды» и премьера прошлого сезона «Талисман». Оперный сезон стартует фестивалем оперы имени Лхасарана Линховоина, который пройдёт с 15 по 22 сентября.







По информации Бурятского театра оперы и балета

