 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта

Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Соревнования посетили несколько сотен человек

Спартакиада по бурятским национальным видам спорта среди подразделений Государственной противопожарной службы Иркутской области прошла 4 сентября в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа. Она объединила пожарных восьми районов: Иркутского, Ангарского, Баяндаевского, Боханского, Ново-Нукутского, Осинского, Усть-Ордынского, Аларского. К сотрудникам МЧС присоединились также пожарные региональной пожарно-спасательной службы.

Третий год подряд соревнования проходят именно здесь, в Осе, на родине начальника пожарно-спасательной части по охране посёлка Бохана Леонида Мантыкова. Он более тридцати лет отдал службе в пожарной охране и выступал с инициативой о проведении уникальной спартакиады с национальным колоритом. Его идею воплотили в жизнь коллеги-пожарные.

В спартакиаду, помимо боевого развёртывания, во время которого происходит прокладка рукавных линий от пожарного автомобиля и ликвидация условного пожара, были включены такие дисциплины, как переноска камня, мас-рестлинг, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната.

Особенно зрелищной стала бурятская национальная борьба, которая собрала множество поклонников этого вида спорта. Лидерство по итогам общекомандного зачёта - у сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. Абсолютным же победителем, как и в прошлом году, стал Анатолий Багдуев из пожарно-спасательной части № 46 по охране посёлка Баяндай. Он получил приз от семьи Мантыковых – живого барана.

Собственный рекорд в переноске камня, вес которого - около 80 килограммов, побил Анатолий Батанов из Эхирит-Булагатского района. В прошлом году ему удалось пронести его на 411 метров, в этом году – на 665 метров. И пусть победа далась нелегко, соперников этот сильнейший огнеборец оставил далеко позади.

Мас-рестлинг, вид единоборства, в котором соревнуются два спортсмена в перетягивании палки на свою сторону, проходил при горячей поддержке зрителей. Победа в схватке засчитывалась, если одному из борцов удавалось перетянуть соперника через опорную доску, либо если соперник выпускал палку из рук. В своей весовой категории первое место занял начальник пожарно-спасательной части № 4 Иркутска Игорь Улитин.

- Бурю эмоций как у самих участников, так и у зрителей вызвало перетягивание каната. Команды продемонстрировали не только силу, но и сплочённость. В упорной финальной борьбе с Осинскими пожарными победу одержали огнеборцы из Баяндая. По словам организаторов, были опасения, что крепкий канат не выдержит противостояния. Можно было наблюдать, как из-за напряжения рвутся нити - одна за другой, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Почётные грамоты, медали и ценные подарки вручили победителям во всех видах спорта. В этом году переходящий кубок оказался в руках сотрудников Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Иркутяне в упорной борьбе стали победителями в общекомандном зачёте. Второе место заняли пожарные Баяндаевского пожарно-спасательного гарнизона, на третьем – их коллеги из Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона.

Окружные соревнования посетили несколько сотен человек. В Осу приехали школьники из средних общеобразовательных школ населённых пунктов.

Для ребят были проведены пожарно-спасательная эстафета с элементами квеста, занятия по реанимации и ликвидации последствий ДТП. Огнеборцы продемонстрировали ребятам возможности современной пожарно-спасательной техники, а сотрудники музея Главного управления развернули экспозицию, посвящённую памяти Леонида Мантыкова.

Участников соревнований и гостей угощали кашей из полевой кухни, для них играл духовой оркестр, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
пожарные спартакиада национальные виды спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество, 06.09.2019
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество, 06.09.2019
Соревнования посетили несколько сотен человек
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество, 06.09.2019
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, 06.09.2019
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
Общество, 06.09.2019
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Общество, 06.09.2019
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Военные Бурятии написали исторический диктант
Военные Бурятии написали исторический диктант
Общество, 06.09.2019
Темой мероприятия стала Вторая мировая война
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Общество, 06.09.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии 
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
Общество, 06.09.2019
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
Общество, 06.09.2019
Заявительница пожаловалась в прокуратуру 
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 06.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
Общество, 05.09.2019
В соревновании примут участие как параспортсмены, так и спортсмены без инвалидности
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
Общество, 05.09.2019
На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^