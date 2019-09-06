Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта

Соревнования посетили несколько сотен человек
Спартакиада по бурятским национальным видам спорта среди подразделений Государственной противопожарной службы Иркутской области прошла 4 сентября в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа. Она объединила пожарных восьми районов: Иркутского, Ангарского, Баяндаевского, Боханского, Ново-Нукутского, Осинского, Усть-Ордынского, Аларского. К сотрудникам МЧС присоединились также пожарные региональной пожарно-спасательной службы.
Третий год подряд соревнования проходят именно здесь, в Осе, на родине начальника пожарно-спасательной части по охране посёлка Бохана Леонида Мантыкова. Он более тридцати лет отдал службе в пожарной охране и выступал с инициативой о проведении уникальной спартакиады с национальным колоритом. Его идею воплотили в жизнь коллеги-пожарные.
В спартакиаду, помимо боевого развёртывания, во время которого происходит прокладка рукавных линий от пожарного автомобиля и ликвидация условного пожара, были включены такие дисциплины, как переноска камня, мас-рестлинг, шахматы, стрельба из пневматической винтовки и перетягивание каната.
Особенно зрелищной стала бурятская национальная борьба, которая собрала множество поклонников этого вида спорта. Лидерство по итогам общекомандного зачёта - у сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области. Абсолютным же победителем, как и в прошлом году, стал Анатолий Багдуев из пожарно-спасательной части № 46 по охране посёлка Баяндай. Он получил приз от семьи Мантыковых – живого барана.
Собственный рекорд в переноске камня, вес которого - около 80 килограммов, побил Анатолий Батанов из Эхирит-Булагатского района. В прошлом году ему удалось пронести его на 411 метров, в этом году – на 665 метров. И пусть победа далась нелегко, соперников этот сильнейший огнеборец оставил далеко позади.
Мас-рестлинг, вид единоборства, в котором соревнуются два спортсмена в перетягивании палки на свою сторону, проходил при горячей поддержке зрителей. Победа в схватке засчитывалась, если одному из борцов удавалось перетянуть соперника через опорную доску, либо если соперник выпускал палку из рук. В своей весовой категории первое место занял начальник пожарно-спасательной части № 4 Иркутска Игорь Улитин.
- Бурю эмоций как у самих участников, так и у зрителей вызвало перетягивание каната. Команды продемонстрировали не только силу, но и сплочённость. В упорной финальной борьбе с Осинскими пожарными победу одержали огнеборцы из Баяндая. По словам организаторов, были опасения, что крепкий канат не выдержит противостояния. Можно было наблюдать, как из-за напряжения рвутся нити - одна за другой, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Почётные грамоты, медали и ценные подарки вручили победителям во всех видах спорта. В этом году переходящий кубок оказался в руках сотрудников Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Иркутяне в упорной борьбе стали победителями в общекомандном зачёте. Второе место заняли пожарные Баяндаевского пожарно-спасательного гарнизона, на третьем – их коллеги из Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона.
Окружные соревнования посетили несколько сотен человек. В Осу приехали школьники из средних общеобразовательных школ населённых пунктов.
Для ребят были проведены пожарно-спасательная эстафета с элементами квеста, занятия по реанимации и ликвидации последствий ДТП. Огнеборцы продемонстрировали ребятам возможности современной пожарно-спасательной техники, а сотрудники музея Главного управления развернули экспозицию, посвящённую памяти Леонида Мантыкова.
Участников соревнований и гостей угощали кашей из полевой кухни, для них играл духовой оркестр, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
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