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В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай

В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая

В рамках празднования праздника Хлебный Спас в исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший каравай. В конкурсе приняли участие осуждённые, работающие в пекарне и столовой колонии.

Перед началом конкурса сотрудники воспитательного и производственного отделов провели для участников мастер-класс по приготовлению каравая. После чего осуждённые занялись выпечкой самостоятельно.

По результатам конкурса лучшим признан каравай осуждённого отряда № 8 учреждения.

По церковному календарю 29 августа у православных христиан наступает праздник, именуемый в народе Ореховым Спасом. Перед этим праздником в последний месяц летнего времени года отмечаются Медовый Спас и Яблочный Спас.

Хлебный Спас означал окончание жатвы. Раньше в этот день на столе непременно должен был стоять свежий каравай, испечённый из зерна первого урожая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
колония
 
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