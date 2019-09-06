В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая



В рамках празднования праздника Хлебный Спас в исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший каравай. В конкурсе приняли участие осуждённые, работающие в пекарне и столовой колонии.



Перед началом конкурса сотрудники воспитательного и производственного отделов провели для участников мастер-класс по приготовлению каравая. После чего осуждённые занялись выпечкой самостоятельно.



По результатам конкурса лучшим признан каравай осуждённого отряда № 8 учреждения.



По церковному календарю 29 августа у православных христиан наступает праздник, именуемый в народе Ореховым Спасом. Перед этим праздником в последний месяц летнего времени года отмечаются Медовый Спас и Яблочный Спас.



Хлебный Спас означал окончание жатвы. Раньше в этот день на столе непременно должен был стоять свежий каравай, испечённый из зерна первого урожая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

