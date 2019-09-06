В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана

Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева



14 и 15 сентября в Джидинском районе Бурятии состоится освящение и официальное открытие дугана Сартуул-Булагского дацана. Исторический дуган восстановили благодаря верующим.



14 сентября на освящение дугана приедут все ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России. Они проведут обряд освящения под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева.



Начало молебна в 6:00, завершится он к 20:00.



14 сентября также состоится обряд Жинсриг - огненное подношение (подношение через огонь божествам).



Сартул-Булагский дацан основан в конце XVIII-начале XIX веков в местности Хуреэ Булаг (в переводе с бурятского «Родник Колеса Учения»). В начале XX века он разделился на два дацана - Гэгэтуйский и Сартульский.



Название Сартульского дацана «Гедэн Пунцоклинг» переводится как «Обитель, полная совершенств и благодеяний». Расположенный в центре дацанского комплекса Цогчен дуган окружали 10 деревянных дуганов, построенных без единого гвоздя.



Основание Цогчен дугана было сооружено с добавлением целебных веществ, используемых в тибетской медицине.



Наряду с многочисленными ежегодными хуралами, в Сартул-Булагском дацане в середине лета проводилась буддийская мистерия Цам.



Сартул-Булагский дацан - единственный в Бурятии, давший российскому буддизму пятерых лам с высшей ученой степенью «Гебше Лхарамба», что соответствует званию профессора буддийской философии.



В конце 1930-х годов Сартул-Булагский дацан был уничтожен. Его возрождение началось в мае 2006 года, когда была установлена белая войлочная юрта. Ширээтэ ламой дацана был назначен Баяржап лама Раднаев. Именно в это время на территории дацана вновь забил целебный ключ, исчезнувший в годы забвения.



В августе 2006 года в селе Нижний Бургалтай освящён субурган Лубсан Нимы Дармаева, который в своё время был штатным ламой Сартул-Булагского дацана, а с 1946-го по 1956-й годы - XVII Пандито Хамбо Ламой. Под его руководством был основан Иволгинский дацан, ставший резиденцией Пандито Хамбо Лам и центром российского буддизма.



В феврале 2009 года в селе Петропавловка, районном центре Джидинского района Бурятии, был торжественно отмечен юбилей VIII Пандито Хамбо Ламы Чой Василина, а ранее в 2007 году в селе Верхней Торей в память о нём воздвигнута и освящена ступа.



Сейчас на территории Сартул-Булагского дацана «Гедэн Пунцоглин» возведён вновь Цогчен дуган. В сентябре 2013 года благодаря финансовой помощи администрации президента России и жителей Джидинского района началось строительство этого Цогчен дугана и завершено в этом году.







По информации Буддийской Традиционной Сангхи России

