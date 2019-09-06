Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору

На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях



5 сентября на Верхней Берёзовке на территории бывшего республиканского ипподрома состоялся этнокультурный фестиваль «Кок Бору – древние игры кочевых народов». Праздник приурочили к празднованию Дня города.



Гости увидели показательные выступления по национальным кыргызским конно-спортивным состязаниям «Тыйын Энмей» («достань монету на скаку»), «Кыз Куумай» («догони девушку») и «Эр-Эниш» (борьба верхом на конях). Также состоялась казачья джигитовка и древняя спортивная игра – Кок Бору. По её правилам, всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в «казан» (ворота) команды соперника.



- Хочется поблагодарить организаторов этого праздника, тем диаспорам, в первую очередь киргизскую, которая занимается этим большим делом и знакомит жителей города и республики с культурными традициями своих народов, - отметил и. о. мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.



Фестиваль «Кок Бору – древние игры кочевых народов» проводится лишь второй раз, но как отмечают организаторы, в этом году он собрал гораздо больше людей.



После соревнований состоялся концерт. Национальные песни и танцы показали представители азербайджанской, киргизской, казахской диаспоры. Также выступили и коллективы разных учреждений культуры города.



Кроме того, все желающие могли принять участие в работе площадок национальных игр и забав, а также продегустировать блюда национальных кухонь.

