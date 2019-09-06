Горело 13 гектаров леса
На утро 6 сентября продолжаются работы по тушению грозового пожара на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке. Лесной пожар в Баргузинском заповеднике на площади 13 га ликвидирован, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйтсва.
За прошедшие сутки на тушении работало 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции «Заповедное подлеморье».
На тушении лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях задействованы сотрудники Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского, Усть-Баргузинского и Баргузинского авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.
При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии потушили пожар в Баргузинском заповеднике
Общество, Фото:
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