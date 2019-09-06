В Бурятии потушили пожар в Баргузинском заповеднике

Горело 13 гектаров леса



На утро 6 сентября продолжаются работы по тушению грозового пожара на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке. Лесной пожар в Баргузинском заповеднике на площади 13 га ликвидирован, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйтсва.



За прошедшие сутки на тушении работало 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции «Заповедное подлеморье».



На тушении лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях задействованы сотрудники Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского, Усть-Баргузинского и Баргузинского авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

