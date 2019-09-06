Центр Улан-Удэ час оставался без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 5 сентября, в 19:08 произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали дома с улиц Свердлова, Ленина, Куйбышева, Проспект Победы, Коммунистическая, Банзарова, Набережная, школа № 4.



В 20:14 потребителей запитали по резервной схеме. Время отключения составило чуть больше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



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