В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр

Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей



Прокуратура Тункинского района Бурятии с привлечением специалистов Роспотребнадзора провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Три 777» на соблюдение законодательства в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.



Как выяснилось, осуществлялся оборот некачественной продукции. Нарушались условия хранения продовольственных товаров, приём и реализация продуктов проводились без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения. Продавец не проходил медицинского осмотра.



Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение продавцом требований технических регламентов, наложен административный штраф в размере 150 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.

