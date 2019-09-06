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В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр

В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
Общество,  Фото:pixabay.com
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей

Прокуратура Тункинского района Бурятии с привлечением специалистов Роспотребнадзора провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью «Три 777» на соблюдение законодательства в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.

Как выяснилось, осуществлялся оборот некачественной продукции. Нарушались условия хранения продовольственных товаров, приём и реализация продуктов проводились без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения. Продавец не проходил медицинского осмотра.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение продавцом требований технических регламентов, наложен административный штраф в размере 150 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
прокуратура
 
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