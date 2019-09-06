По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом
Ветер северо-западный 8-13, местами порывы до 20 м/с. Температура днём 14-19, при дожде до 10 тепла.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура днём 15-17 тепла.
В Бурятии дождливая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 06.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом
В соревновании примут участие как параспортсмены, так и спортсмены без инвалидности
На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы
Победители получат кубки Минспорта РФ
Они выиграли бронзовые медали в парной гонке на 25 км
От мусора очистят береговую полосу озера Кенон
Молодёжный форум будет направлен на развитие окружающей среды студенческого кампуса ИРНИТУ
На территории Амурской области и Приморского края отмечено резкое распространение болезни
В Венгрии они выиграли два «золота» и одну «бронзу»
Молодёжная программа состоится в парке Орешкова, семейная – в «Юбилейном» и ретро – в парке Жанаева
В мероприятии принимает участие Русский драматический театр из Улан-Удэ
«Звёзды на Байкале» собрали 280 музыкантов из России, Австрии, США, Канады, Франции и Японии
Их получили победители конкурсов премии Исая Калашникова и грантов в сфере культуры и искусства
Туалет ЛВРЗ пользователи назвали «декорациями к фильму «Пила»
В Улан-Удэ вовсю готовятся к презентации нового трамвая «Львёнок»