По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом



Ветер северо-западный 8-13, местами порывы до 20 м/с. Температура днём 14-19, при дожде до 10 тепла.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный с порывами до 15 м/с. Температура днём 15-17 тепла.



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В Бурятии дождливая погода Общество, По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом