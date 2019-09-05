В день выборов, 8 сентября с 8 часов утра начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами в Бурятии
Центр был организован по инициативе уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, отделения ассоциации юристов России в Бурятии и корпуса наблюдателей.
Будет организовано дежурство мобильной правовой группы для оперативного выезда по жалобам граждан, кандидатов и иных участников избирательного процесса и принятия мер реагирования.
В течение дня, с 08.00 до 20.00, устные сообщения о нарушениях будут приниматься на телефон «горячей линии» в аппарате уполномоченного (21-46-45).
- Запланировано посещение закрытых избирательных участков в Следственном изоляторе № 1 и в изоляторе временного содержания управления МВД по Улан-Удэ. Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного выборочно посетят избирательные участки в Железнодорожном, Октябрьском, Советском районах Улан-Удэ, близлежащих районах республики, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
В работе Центра примут участие члены Общественной палаты Бурятии, Избирательной комиссии. Также приглашаются политики, общественные деятели, представители средств массовой информации, блогеры и все неравнодушные жители Улан-Удэ и районов республики по адресу: улица Ленина, дом 54, каб. 406.
За выборами в Бурятии будет следить Центр общественного наблюдения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В день выборов, 8 сентября с 8 часов утра начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами в Бурятии
Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов
Соревнования прошли в рамках закрытия летнего спортивного сезона
Денис Оптимисстер станет гостем Книжного салона
Церемония бракосочетания проходила в соответствии с Семейным кодексом
Путин предложил вдвое увеличить выплаты учителям и врачам на Дальнем Востоке
Акция прошла в Буйском лесничестве Бичурского района
Они в упрощённом порядке получили российское гражданство
Первый бой Баир Асалханов проведёт против ростовчанина
Главными участниками презентации станут жители, вопросы которых составили основу издания
В колонии состоялся приём по личным вопросам
Детям провели экскурсию по отделу внутренних дел
Некоторые улан-удэнцы повелись на незатейливую шутку. ВИДЕО
Забайкальцы смогут посетить мастер-класс по колокольному звону
Пара прогуливалась без обуви в центре Улан-Удэ