За выборами в Бурятии будет следить Центр общественного наблюдения

В день выборов, 8 сентября с 8 часов утра начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами в Бурятии



Центр был организован по инициативе уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, отделения ассоциации юристов России в Бурятии и корпуса наблюдателей.



Будет организовано дежурство мобильной правовой группы для оперативного выезда по жалобам граждан, кандидатов и иных участников избирательного процесса и принятия мер реагирования.



В течение дня, с 08.00 до 20.00, устные сообщения о нарушениях будут приниматься на телефон «горячей линии» в аппарате уполномоченного (21-46-45).



- Запланировано посещение закрытых избирательных участков в Следственном изоляторе № 1 и в изоляторе временного содержания управления МВД по Улан-Удэ. Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного выборочно посетят избирательные участки в Железнодорожном, Октябрьском, Советском районах Улан-Удэ, близлежащих районах республики, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



В работе Центра примут участие члены Общественной палаты Бурятии, Избирательной комиссии. Также приглашаются политики, общественные деятели, представители средств массовой информации, блогеры и все неравнодушные жители Улан-Удэ и районов республики по адресу: улица Ленина, дом 54, каб. 406.



