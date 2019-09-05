Главный онколог минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов



Преимущественное влияние на развитие онкологических заболеваний оказывает образ жизни. Роль наследственности в этом занимает лишь 15 процентов. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн, сообщает «Российская газета».



По его словам, тремя главными факторами возникновения злокачественных опухолей является курение, злоупотребление алкоголем и вирус папилломы человека.



- Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Чрезмерное употребление алкоголя также является одной из причин. Вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет на развитие гинекологического и рака ротоглотки. Все факторы подтверждаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - цитирует Каприна «Российская газета».



Академик также добавил, что ряд онкологических заболеваний может развиться из-за обильного употребления красного мяса.

